Суд изъял землю на берегу моря в Тамани у экс-владельца «Арианта»

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) изъяла два земельных участка с домами в станице Тамань Краснодарского края у Александра Кретова — бывшего владельца компании «Ариант» и зятя челябинского бизнесмена Александра Аристова. Об этом стало известно из картотеки судебных дел.

Решение суда предусматривает также взыскание с Кретова 15 тыс. руб. судебной пошлины. У ответчика есть месяц на обжалование.

Этот случай стал очередным этапом масштабной национализации активов, связанных с «Ариантом». В январе 2025 года суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры (ГП) РФ, признав приватизацию Челябинского электрометаллургического комбината и других предприятий группы в 1990-х годах незаконной.

Несмотря на попытки бывших собственников оспорить решение, ссылаясь на одобрение сделок государственными органами того времени, активы перешли в пользу РФ. Так, в перечень национализированного имущества вошли «Кубань-Вино», агрофирма «Южная», винопроизводитель «Центр пищевой индустрии — Ариант», свиноводческая агрокомпания «Ариант».

Ранее издание «Инсайдер» сообщило, что Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски у детективов антикоррупционного бюро Украины.