На Украине разгорается масштабный скандал вокруг Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), пишет «Инсайдер». Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Генеральной прокуратурой проводит обыски у детективов ведомства.

По информации источника, детективам вменяют государственную измену, сотрудничество с Россией и коррупцию в интересах олигархов. По данным СБУ, российские спецслужбы неофициально влияли на работу антикоррупционеров.

Конфликт обострился после того, как НАБУ выдвинуло обвинения против вице-премьера Украины Алексея Чернышова, а кабмин отказался утвердить детектива НАБУ Александра Цивинского на пост главы Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Источники сообщают, что глава киевского режима Владимир Зеленский, не сумевший установить полный контроль над антикоррупционным бюро, может пойти на его роспуск.

Эксперты видят в этом продолжение «зачистки» прозападных и грантовых структур — офис президента уже начал давление на независимые СМИ и активистов, ориентированных на западные организации.

Ранее сообщалось, что СБУ объявила в розыск народного артиста России Олега Газманова.