Суд Москвы оштрафовал журналиста-иноагента Пивоварова

Бывшему сотруднику НТВ, СТС Медиа и RTVI Алексею Пивоварову* придется заплатить штраф за нарушение закона об иноагентах. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Суды общей юрисдикции столицы отмечают, что Пивоварова признали виновным по административной статье. Уточняется, что журналист проигнорировал существующие правила деятельности иноагента. По закону они обязаны ставить плашки на все свои материалы, включая и опросы. Именно на этом попался Алексей, когда хотел узнать мнение подписчиков его личного блога.

Журналист и ведущий будет оштрафован на 30 тысяч рублей в рамках ч.5 ст.19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента).

РИА Новости со ссылкой на представителя журналиста уточняет, что наказание последовало после размещения опроса Пивоваровым, но технической возможности ставить плашки в мессенджере нет. Тем более, ранее журналист всегда исправно ставил маркировки по закону.

Ранее сообщалось, что закон об иноагентах хотят принять в Грузии.

*признан иноагентом на территории РФ