Евросоюз обеспокоился новой попыткой Грузии принять у себя закон об иноагентах
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Руководство ЕС выразило свою озабоченность тем, что грузинская правящая партия делает вторую попытку вынести на рассмотрение закон об иноагентах. Это может стать препятствием на пути вступления Грузии в Евросоюз. Такое заявление сделало посольство ЕС, которое находится в Тбилиси. Его привел в своем материале ТАСС.
Еврокомиссия напомнила, что Грузия ранее давала обещание о безусловном отзыве всех таких законопроектов.
«Заявление правящей партии Грузии о повторном внесении законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» вызывает серьезную озабоченность», - было указано в заявлении.
По мнению ЕС, власти Грузии должны помнить ту острую реакцию, которая последовала за предыдущим обсуждением этого же закона. Он, по мнению Брюсселя, может встать на пути построения в Грузии свободного гражданского общества.
Ранее сообщалось, что прокуратура Грузии обратилась с запросом к правоохранителям Нидерландов. Она потребовала задержать и выдать ей Зураба Адеишвили, который входит сейчас в состав украинской делегации. Этот человек призван виновным в преступлениях сразу по нескольким уголовным делам в Грузии.