Евросоюз обеспокоился новой попыткой Грузии принять у себя закон об иноагентах

Руководство ЕС выразило свою озабоченность тем, что грузинская правящая партия делает вторую попытку вынести на рассмотрение закон об иноагентах. Это может стать препятствием на пути вступления Грузии в Евросоюз. Такое заявление сделало посольство ЕС, которое находится в Тбилиси. Его привел в своем материале ТАСС .

Еврокомиссия напомнила, что Грузия ранее давала обещание о безусловном отзыве всех таких законопроектов.

«Заявление правящей партии Грузии о повторном внесении законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» вызывает серьезную озабоченность», - было указано в заявлении.

По мнению ЕС, власти Грузии должны помнить ту острую реакцию, которая последовала за предыдущим обсуждением этого же закона. Он, по мнению Брюсселя, может встать на пути построения в Грузии свободного гражданского общества.

Ранее сообщалось, что прокуратура Грузии обратилась с запросом к правоохранителям Нидерландов. Она потребовала задержать и выдать ей Зураба Адеишвили, который входит сейчас в состав украинской делегации. Этот человек призван виновным в преступлениях сразу по нескольким уголовным делам в Грузии.