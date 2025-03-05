Суд на Украине признал виновным военкома ТЦК за мобилизацию гражданина России

Суд в Тисменице, расположенный в Ивано-Франковской области, вынес решение в отношении Виталия С., занимавшего должность руководителя ТЦК. Его признали виновным в превышении должностных полномочий, связанных с призывом гражданина Российской Федерации на военную службу. Об этом стало известно из сообщения УНИАН.

В качестве наказания за административное правонарушение подполковнику был назначен штраф в размере 17 тысяч гривен.

В соответствии с информацией, опубликованной в судебном реестре, 6 февраля 2025 года Виталий С., исполняющий обязанности начальника одного из территориальных центров комплектования, направил иностранного гражданина, не имеющего гражданства Украины, на военно-врачебную комиссию. После этого он поставил его на воинский учёт и включил в списки мобилизованных для отправки на передовую.

В документах по делу отмечено, что офицер проверил документы мужчины и был осведомлён о том, что он является иностранным гражданином и не подлежит призыву на военную службу в Украине. Тем не менее, он всё равно распорядился направить его на военно-врачебную комиссию и мобилизовать.

11 апреля 2024 года Верховная рада Украины приняла закон, который ужесточает процедуру мобилизации граждан страны. Согласно новому закону, все военнообязанные украинцы должны явиться в военкоматы в течение двух месяцев после объявления мобилизации.

Кроме того, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны всегда иметь при себе документы воинского учёта и предъявлять их по требованию представителей силовых структур.

Ранее пленный украинец рассказал о возможности купить отсрочку от мобилизации в ТЦК.