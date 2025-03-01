Солдат ВСУ Николай Злепко, попавший в плен, рассказал о возможности получить отсрочку от призыва в армию. По его словам, ему предлагали сделать это за $10 тыс. Его слова привело РИА Новости.

По утверждению украинца, он не встречал в армии представителей высшего класса. В армии служат исключительно средние и низшие слои общества. Состоятельным людям удается откупиться от мобилизации. Такой вариант предлагали и ему самому.

«В военкомате было предложено, как бы сказать это, отсрочка от службы в размере 10 тысяч долларов, на что я отказался, потому что у меня не было таких наличных средств», — указал он.

Злепко также рассказал, что затем, уже после призыва, его не готовили в учебке под Черниговом должным образом для участия в боевых действиях.

Ранее стало известно, что группе российских бойцов удалось выйти из окружения в Курской области за счет того, что им сдался в плен офицер ВСУ. Плененный обладал обширными знаниями о тактике и принципах работы войск Украины, за счет этого окруженцам удалось выйти к своим, не сталкиваясь с украинскими частями.