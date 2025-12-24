Суд наказал звезду группы «НонАдаптантЫ» за оскорбление русских

Суд решил назначить звезде 15 суток административного ареста. Основанием для наказания стало признание музыканта виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды). Суд установил, что в видеозаписи с песней, которую Соловьев разместил в одной из социальных сетей, содержались высказывания с негативной оценкой людей по национальному признаку. В частности речь идет об оскорблениях, направленных против русских.

Группа «НонАдаптантЫ», согласно описанию на ее странице во «ВКонтакте», позиционирует себя как коллектив, создающий композиции на стыке музыкальных жанров и разных видов искусств. Однако, как показало судебное разбирательство, творческая свобода имеет четкие юридические границы.

Отметим, что это уже не первый случай в России. Так, в сентябре по аналогичной статье была оштрафована на 20 тысяч рублей журналистка и светская обозревательница Божена Малашенко (бывшая Рынска). Поводом для ее привлечения к ответственности также стали унизительные высказывания в адрес русских, сделанные в одном из интервью.