Суд оштрафовал Божену Рынску за унижение русских

Известную журналистку и блогера Божену Рынску признали виновной в унижении русских людей, и по этой причине назначили ей штраф размером 20 тыс. руб. Об этом сообщило РИА Новости.

Ранее прокуратура Москвы возбудила против Рынски административное дело. Ее обвинили в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. Она допустила все это в своем интервью, которое впоследствии было размещено в Сети.

«Как усматривается из материалов дела, Малашенко Б. Л. публично в интервью, размещенном в сети Интернет, допускает высказывания, направленные на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности (русских)», — указано в судебных документах.

Вердиктом суда журналистка была признана виновной, ей назначен штраф размером в 20 тыс. руб.

