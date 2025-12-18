Суд не пожалел Долину: названа главная причина, из-за которой певицу оставили без жилья

Верховный суд России пришел к выводу, что заблуждение певицы Ларисы Долиной не является основанием для признания сделки купли-продажи квартиры недействительной. С соответствующим судебным определением ознакомились представители СМИ, передает РИА Новости.

Суд указал, что ошибочное убеждение Долиной о фиктивном характере сделки не относится к обстоятельствам, позволяющим аннулировать договор. В частности, речь идет о ее представлении, что оформление продажи было необходимо для предотвращения мошеннических действий.

Также Верховный суд отметил, что ожидание последующей отмены сделки и возврата права собственности не влияет на юридическую силу договора. Заблуждение относительно последствий подписания документов не признается достаточным основанием для признания сделки недействительной.

В решении подчеркивается, что мотивы, которыми руководствовалась сторона при заключении договора, не могут служить причиной для его отмены, если сама сделка была оформлена в соответствии с законом.

Ранее сообщалось о том, что квартиру певицы Ларисы Долиной вернули покупательнице по решению Верховного суда.