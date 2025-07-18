В Непале заблокировали Telegram

Власти Непала полностью запретили Telegram на территории страны. Решение принято из-за участившихся случаев мошенничества и отмывания денег через мессенджер. Об этом сообщило РИА Новости.

Непал стал очередной страной, где Telegram оказался под запретом. Местный телекоммуникационный регулятор потребовал от провайдеров немедленно ограничить доступ к платформе, сославшись на ее использование преступными группами.

Поводом для блокировки стал резкий рост интернет-мошенничества — злоумышленники активно использовали мессенджер для обмана пользователей и отмывания денег. Власти подчеркивают, что аналогичные меры уже применялись к TikTok, который временно запретили в ноябре 2023-го из-за нарушений общественного порядка.

После блокировки TikTok компания ByteDance пошла на уступки, и доступ к приложению восстановили. Пока неизвестно, будет ли Telegram пытаться договориться с непальскими регуляторами.

Ранее в Госдуме рассказали о судьбе другого популярного мессенджера.