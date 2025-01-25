Суд обязал передать средства основателя империи сырков «Б.Ю. Александров» его дочери

Черемушкинский суд Москвы вынес решение о передаче средств покойного основателя компании «Ростагроэкспорт» и создателя бренда «Б.Ю. Александров» Бориса Александрова его дочери Екатерине, сообщило РИА Новости.

Александров, ушедший из жизни 30 ноября 2020 года после осложнений, вызванных COVID-19, оставил после себя наследство. После смерти нотариус начал процесс раздела имущества между наследниками предпринимателя. Дочь бизнесмена Екатерина не согласилась с представленным списком наследников и решила обратиться в суд с иском об исключении средств из общего раздела.

В своем иске Екатерина утверждала, что в 2019 году она предоставила отцу беспроцентный займ и перевела деньги на его счет в банке Монако с целью оформления вида на жительство. Доказательства перевода средств были представлены в виде банковских выписок. Сумма займа должна была быть возвращена 1 декабря 2020 года, однако отец скончался накануне установленного срока.

В 2022 году родственники попытались оспорить договор займа, однако Черемушкинский районный суд отказал им в этом году. Позже Мосгорсуд отменил это решение, признав договор недействительным.

Ситуация вокруг наследства основателя империи сырков вновь получила развитие, когда Екатерина подала повторный иск в Черемушкинский суд, настаивая на законности оспариваемого договора займа. Суд вынес решение в ее пользу и обязал вернуть денежные средства с родственников.

Одной из несогласных с решением суда стала Наталья Кокота, которая утверждает, что тоже является дочерью Александрова. Она обжаловала предыдущее решение, ставшее основанием для взыскания средств.

В стороне не осталась вдова покойного, которая подала иск с требованием признать недействительной запись об отцовстве Натальи в свидетельстве о рождении. Суд назначил экспертизу для выяснения обстоятельств. Заседания приостановлены до получения результатов.

Борис Александров скончался в возрасте 73 лет. Он трижды был удостоен российской премии «Предприниматель года» в 2004, 2006 и 2007 годах. Занимал пост вице-президента «Академии проблем качества России» и «Российской академии бизнеса и предпринимательства».

Помимо Екатерины, у Александрова есть сын Константин, который занимается предпринимательской деятельностью. Дочь бизнесмена Екатерина является руководителем отдела премиум-продукции «Ростагроэкспорта».

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