Суд обратил в доход государства имущество экс-главы «Газпром энерго» Митюшова

Суд Фрунзенского района Санкт-Петербурга принял решение в пользу Генеральной прокуратуры Российской Федерации, удовлетворив иск о конфискации имущества, полученного незаконным путем, у бывшего генерального директора компании «Газпром энерго» Алексея Митюшова и других ответчиков по делу.

Об этом в пятницу, 16 мая, в своем официальном Телеграм-канале рассказала Дарья Лебедева, возглавляющая объединенную пресс-службу судов города.

«Суд… вынес решение по иску заместителя Генерального прокурора России… Оно подлежит немедленному исполнению в части обращения в доход РФ долей компаний „Севинвест“, „Корпоративный центр“, „Стратегия“ и „Меркури Кэпитал Траст“», — сообщила Лебедева.

Она сообщила, что в собственность государства перешли доли в уставном капитале нескольких компаний, а также инвестиционные паи. Кроме того, были переданы объекты недвижимости: пять земельных участков, жилой дом, два нежилых здания и жилое здание в Москве.

Также в государственную российскую казну поступило имущество, принадлежащее родственникам Митюшова — Александру и Дмитрию Митюшовым. В их собственности находились земельный участок и дом в Ленинградской области, а также жилое помещение в Крыму. Кроме того, государству отошли машино-место, нежилое и жилое помещения в Москве.

Постановление суда должно быть выполнено незамедлительно в части изъятия указанных ценностей, заключила Лебедева.