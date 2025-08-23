Суд ограничил свободу жителю Москвы, изувечившему кошку

Нагатинский суд Москвы вынес приговор в отношении жителя столицы, который дважды выстрелил в кошку, а затем выбросил ее из окна. Согласно судебным документам, которые были изучены РИА Новости, обвиняемый был приговорен к ограничению свободы на восемь месяцев.

Обвиняемый признал свою вину, но утверждал, что не прибегал к садистским методам. По его словам, кошка вела себя агрессивно, вцепилась ему в руку, и он принял решение застрелить её, чтобы избежать дальнейших повреждений.

«Доводы подсудимого в части агрессивного поведения кошки, а также его умысла, по сути направленного на гуманное умерщвление животного, не нашли своего подтверждения и были полностью опровергнуты, а потому связаны со стремлением подсудимого представить события в более выгодном для него свете», — решил суд.

В результате судебного разбирательства ему было назначено 8 месяцев ограничения свободы. Это означает, что он не имеет права покидать пределы Москвы без разрешения соответствующего специализированного органа. Кроме того, ему предписано ежемесячно отмечаться в этом органе для регистрации. Помимо этого, суд конфисковал у него пневматическую винтовку и бейсбольную биту.