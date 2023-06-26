Суд определил шаману Габышеву более мягкое лечение

Уссурийский райсуд отправил шамана Александра Габышева домой, в Якутск, где он будет проходить более мягкое лечение в психиатрическом стационаре общего типа. Об этом рассказал его защитник Алексей Прянишников.

В марте 2019 года Габышев пешком отправился из Якутска в Москву, чтобы установить «справедливое» правление в стране. В сентябре его поход прервали правоохранители.

Шаман был задержан за экстремистские призывы, признан невменяемым и отправлен судом на принудительное лечение. Он находился в учреждениях спецтипа и с интенсивным наблюдением.

По словам Прянишникова, в стационаре общего типа пациенты, как правило, проводят два-три года.