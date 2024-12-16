Суд определил судьбу акций крупного челябинского комбината

Решение об изъятии в пользу государства трех заводов группы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) оставили без изменений. Так постановил Арбитражный суд Уральского округа в Екатеринбурге 16 декабря, пишет РБК.

В картотеке арбитражных дел указано, что решения предыдущих судов о национализации пересматривать не будут. Ходатайство бывшего собственника Юрия Антипова отклонили. То есть, решение первой инстанции и апелляционной инстанции остались без изменений. Кассационную жалобу не удовлетворили.

«Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения. Кассационную жалобу оставить без удовлетворения», — сообщается на сайте суда.

Таким образом экс-владельцы ЧЭМК не добились признания о том, что приватизация челябинского предприятия в 1990-е годы была законной. Активы ЧЭМК остаются в собственности государства.

Ранее сообщалось, что бывшего директора по качеству Луховицкого авиазавода приговорили к реальному сроку за хищения комплектующих и госизмену.