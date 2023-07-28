Суд оштрафовал подрядчика строительства ледовой арены в Новосибирске

Суд в Новосибирске повторно рассмотрел дело в отношении Алексея Грибана, главы компании «ЭлинАльфа», занимавшейся возведением новой ледового дворца «Сибирь Арена», и назначил ему штраф в размере 106,7 млн рублей.

В ноябре прошлого Грибан был обвинен в срыве сроков строительства арены и оштрафован на 106 млн рублей. После апелляции это обвинение было снято. Но теперь в течение 60 дней ему придется выплатить крупный штраф.

«Сибирь Арена» строилась к молодежному чемпионату мира по хоккею, ее должны были сдать к сентябрю 2022 года. Международная федерация хоккея лишила Россию права проводить турнир, и строительство арены затянулось.

Она была сдана в конце декабря 2022 года, но затем еще устранялись различные недочеты. Клуб КХЛ «Сибирь» только в июле окончательно переехал на новую арену.