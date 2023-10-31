Суд оштрафовал рэпера Scally Milano за пропаганду наркотиков

Невский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал исполнителя Scally Milano (Даниила Дмитриева) за пропаганду наркотиков в треках.

Содержащими запрещенный контент признаны песни «Секс. Деньги. Наркотики» и «Гнида». Рэпер должен будет заплатить 10 тысяч рублей.

В суде сообщили, что Scally Milano раскаялся и пропагандирующие наркотики треки удалил.

21-летний рэпер написал в соцсетях, что он полностью меняет вектор своего творчества, которое отныне должно будет «вдохновлять к хорошим и правильным действиям».