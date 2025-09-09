В Соединенном Королевстве наблюдается эскалация арестов, связанных с активностью в социальных медиа — каждый день задерживается до трех десятков человек.

Поводом для этого служат законодательные акты, предшествовавшие появлению соцсетей, которые расценивают сообщения, содержащие «резкие оскорбления» или «угрозы» как нарушение закона. Под уголовное преследование подпадают как открытые публикации, так и реплики в личных переписках, и даже перепубликации, снабженные комментарием «если это соответствует действительности».

Примером является ситуация с предпринимательницей Бернадетт Споффорт, которую задержали на сутки с лишним за репост во время трагедии в Саутпорте. Семейство Аллен из Хартфордшира подверглось задержанию за критические высказывания в адрес руководства школы в родительском чате.

Аналитики обращают внимание на непропорциональность принимаемых мер: в Лондоне в 2023 году расследовалось незначительное количество краж, в то время как полицейские силы направлены на борьбу с «неподобающими высказываниями».

Международные организации выражают критику в адрес Великобритании за ущемление свободы слова. Госдепартамент США характеризовал действия Лондона как «серьезные нарушения», а вице-президент Джей Ди Вэнс высказался о ситуации как о «кризисе цензуры». Правительство Кира Стармера продолжает наращивать контроль, создавая специализированные отделы для мониторинга социальных сетей.

Член Общественного совета при Минцифры России Ольга Бороненко отметила, что западные страны демонстрируют двойственные стандарты: у себя ограничения преподносят как «защиту общества», а инициативы России объявляют угрозой демократии, и подчеркнула, что тысячи людей каждый год получают реальные сроки за публикации.

