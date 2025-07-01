Суд оставил без жилья экс-депутата российского региона

Бывший депутат Собрания депутатов Тюменцевского сельсовета Алтайского края Сергей Кулаев лишился значительной части имущества по решению суда. Об этом пишет ALT.KP.RU.

Тюменцевский районный суд удовлетворил иск прокуратуры, обратив в доход государства квартиру в Барнауле и два земельных участка в Республике Алтай общей стоимостью 6,4 миллиона рублей. Все это принадлежало Сергею Кулаеву, бывшему местному депутату.

Прокурорская проверка установила, что Кулаев не смог документально подтвердить законность происхождения средств, на которые были приобретены эти объекты недвижимости. В результате провели возврат имущества в государственную собственность.

Ранее сообщалось, что экс-замминистра обороны Тимура Иванова отправили отбывать наказание в колонию. Приговор назначили по делу о хищении.