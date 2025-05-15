Наемник из Британии с позывным Сноу, который принимает участие в украинской конфронтации на стороне ВСУ, лестно отозвался об умениях военных России. Об этом он сообщил в разговоре с Daily Mail.

«Судя по тому, как сражаются россияне, они, вероятно, одни из лучших в плане укрепления и создания своих позиций. Они очень хорошо обороняются… С ними трудно сражаться», — заявил Сноу.

МО РФ и другие официальные российские лица неоднократно заявляли о том, что на специальной военной операцию гибнут иностранцы, воющие на украинской стороне.

Ранее стало известно о том, что в боях на Украине был убит сын финского политика Юрки Аланда, который всего лишь несколько месяцев назад подписал контракт и вступил в ряды украинской армии. Готовящийся к предвыборной компании отец до сих пор не похоронил ребенка, так как его тело находится на поле боя.