Наемник из Британии высказался о мастерстве российских военных на Украине
Британский наемник ВСУ признал умения войск России в укреплении позиций
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Наемник из Британии с позывным Сноу, который принимает участие в украинской конфронтации на стороне ВСУ, лестно отозвался об умениях военных России. Об этом он сообщил в разговоре с Daily Mail.
«Судя по тому, как сражаются россияне, они, вероятно, одни из лучших в плане укрепления и создания своих позиций. Они очень хорошо обороняются… С ними трудно сражаться», — заявил Сноу.
МО РФ и другие официальные российские лица неоднократно заявляли о том, что на специальной военной операцию гибнут иностранцы, воющие на украинской стороне.
Ранее стало известно о том, что в боях на Украине был убит сын финского политика Юрки Аланда, который всего лишь несколько месяцев назад подписал контракт и вступил в ряды украинской армии. Готовящийся к предвыборной компании отец до сих пор не похоронил ребенка, так как его тело находится на поле боя.