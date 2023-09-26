Суд отказался смягчить приговор Навальному по делу об экстремизме

Первый апелляционный суд в Москве оставил в силе приговор Алексею Навальному по делу об экстремизме.

По этой статье бывший политик и блогер получил 19 лет колонии строгого режима.

Рассмотрение апелляции проходило в закрытом режиме из-за присланного в суд письма из МВД, в котором говорилось о возможных провокациях от сторонников Навального. Сам осужденный участвовал в заседании по видеосвязи из колонии в поселке Мелехово Владимирской области.

Без изменений оставили приговор и соратнику Навального, техническому директору Навальный.Live Даниэлю Холодному, получившему восемь лет колонии.