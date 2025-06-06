Суд отменил штраф TEPCO за аварию на АЭС «Фукусима-1»

6 июня японские медиа сообщили, что высокий суд Токио аннулировал постановление о взыскании 13,3 трлн иен (что эквивалентно $92 млрд) с четырех бывших топ-менеджеров TEPCO, компании, управлявшей пострадавшей АЭС «Фукусима-1».

В иске от 2022 года акционеры требовали возмещения ущерба, нанесенного катастрофой 2011 года, утверждая, что трагедии можно было избежать, если бы резервные генераторы были расположены на большей высоте.

В свою очередь руководство TEPCO заявляло, что цунами было «непредвиденным обстоятельством», а оценки рисков — ненадежными. Этот штраф, ставший крупнейшим в истории Японии, предназначался для покрытия затрат на вывод из эксплуатации реакторов, компенсационные выплаты пострадавшим и работы по дезактивации.

11 марта 2011 года мощное землетрясение и последовавшая за ним волна цунами вызвали аварию на атомной электростанции «Фукусима-1». Территория в радиусе 20 км от станции была объявлена зоной отчуждения, что привело к эвакуации около 160 тыс. человек. Впоследствии радиоактивные вещества были обнаружены в атмосфере, морской и питьевой воде, а также в продуктах питания.

Ранее сообщалось, что экс-президента Киргизии Атамбаева заочно приговорили к 11,5 года заключения.