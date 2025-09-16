Суд отправил под домашний арест вора в законе Васю Бандита

Отмечается, что суд принял решение отправить вора в законе под домашний арест вместо содержания в следственном изоляторе (СИЗО). Основной причиной такого решения стало резкое ухудшение состояния здоровья обвиняемого.

Адвокат Мария Казанцева сообщила, что у Кокунова диагностирован сахарный диабет второго типа с серьезными осложнениями. Кроме того, объяснила она, в июле 2025 года он перенес пятый инсульт.

Несмотря на то что после госпитализации состояние криминального авторитета стабилизировалось и он вернулся в СИЗО, риски для жизни остаются высокими. Помимо этого, уточнила юрист, у него выявлены хроническая ишемия мозга, проблемы с сосудами нижних конечностей и тяжелые патологии почек.

Кокунов имеет долгую криминальную историю. Свой первый срок он получил еще в 15 лет за кражу. В последующие годы он неоднократно привлекался к уголовной ответственности по более тяжким статьям, предпочитая при этом роскошный образ жизни.

В 2022 году Кокунов совершил побег из-под домашнего ареста и скрылся на территории Европы. Однако в 2024 году он был задержан правоохранительными органами при попытке нелегально пересечь границу между Черногорией и Албанией. После задержания он был экстрадирован в Россию для продолжения следствия и суда.

Ранее испанская газета El País рассказала, что в Испании главарей грузинской мафии заменили выходцы из Армении.