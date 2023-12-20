Суд отправил в колонию известного главаря банды воров Яшу Субботу

За Яшей Субботой числится курирование целой преступной группы. Было установлено, что он создал вооруженную банду в Санкт-Петербурге, которая занималась крупным разбоем с применением насилия. В частности, первая команда преступника появилась в 2012 году. Под начальством Субботы семеро его подчиненных разрабатывали планы по ограблению. При этом мужчины использовали боеприпасы и оружие. Все члены группы соблюдали криминальную иерархию.

Летом того же года банда Субботы напала на ювелирный магазин: воры вынесли 14 миллионов рублей. Спустя некоторое время налет повторился уже на банки, которые лишились 1 млн рублей и 7,5 миллиона рублей.

Суд приговорил Яшу Субботу к 12 годам колонии особого режима, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на прокуратуру.