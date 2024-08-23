Суд отправил в колонию мужчину за убийство на 23 февраля в Новомосковске

Суд вынес приговор 39-летнему жителю Липецкой области, который убил приятеля в День защитника отечества. Об этом сообщают Тульские известия .

Убийство произошло четыре года назад. Товарищи собрались отметить 23 февраля. Выпив, они отправились в гостиничный комплекс в Новомосковске, но у самого входа поссорились. Конфликт перерос в потасовку. Житель Ельца достал предмет, который использовал для ударов. Колющие и режущие травмы 29-летний получил в грудь, живот и спину: не менее шести. Оппонент скончался на месте.

Гособвинитель предложил лишить агрессора свободы на 10 лет. Суд с этим согласился и официально вынес приговор. Наказание мужчина будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что полицейский притворился убийцей, чтобы задержать белгородку.