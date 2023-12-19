Суд отправил в колонию водителя-лихача, сбившего двух детей в ЯНАО

Житель Губкинска до инцидента уже попадался на превышении скорости и других правонарушениях, за которые его лишили прав.

Было установлено, что водитель летом 2023 года находился за рулем в нетрезвом состоянии. Он пытался пойти на обгон, превысив допустимую скорость. Перед зеброй мужчина решил не тормозить, что стало фатальной ошибкой: в этот момент дорогу в положенном месте переходили два ребенка – шести и 13 лет. Малолетние пешеходы получили тяжелые травмы, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

В ходе разбирательств узнали, что лихач уже привлекался к административной ответственности за пьяную езду и был лишен водительских прав.

Суд признал северянина виновным и приговорил к 5 годам заключения в колонии строгого режима.