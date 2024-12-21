Суд отправил в СИЗО экс-замминистра просвещения Грибова по делу о мошенничестве

Задержанный накануне экс-замминистра просвещения РФ Денис Грибов, подозреваемый следствием в хищении 54 млн бюджетных средств, будет на время следствия находиться под арестом в следственном изоляторе. Такое решение в субботу, 21 декабря, как сообщает РИА Новости , принял Тверской суд Москвы.

Напомним, по версии следствия, задержанный Грибов совместно с бывшим проректором подведомственного Министерству просвещения института похитили бюджетные средства в размере свыше 54 млн рублей. По факту произошедшего было возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

«Суд 21 декабря удовлетворил ходатайство следствия об избрании Грибову меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказали агентству в Тверском суде Москвы.

Ранее сообщалось, что в Москве был задержан разыскиваемый экс-замминистра просвещения РФ, похитивший миллионы из госбюджета. Позднее выяснилось, что им оказался уволенный с должности премьером Михаилом Мишустиным в августе нынешнего года Денис Грибов. Бывший чиновник, который на время сбежал из России, был объявлен в федеральный розыск.