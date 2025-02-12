Суд отправил в СИЗО сторонников идеологии АУЕ из ульяновской группировки

Суд выбрал меру пресечения членам группировки «Центр — Камаз» в Ульяновске по делу о пропаганде АУЕ*. Об этом сообщает СУ СК по Ульяновской области.

Организаторам и активным участникам экстремистской ячейки «Центр — Камаз» по просьбе следователей выбрали меру пресечения в виде ареста. Все задержанные по делу о создании и участии в экстремистской организации отправились под стражу.

Напомним, 11 февраля были задержаны 22 члена преступной группировки в возрасте от 35 до 63 лет. Их уличили в продвижении преступных традиций и обычаев криминальной субкультуры. Участники пропагандировали создание власти, действующей по воровским понятиям, отмечает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что деятельность запрещенного экстремистского движения пресекли в Московской области.

*Экстремистское движение, запрещенное в России.