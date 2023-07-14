Суд отправил в СИЗО за взятки бывшего вице-губернатора Рязанской области Грекова

Как считает следствие, Игорь Греков содействовал в заключении госконтрактов на поставки медицинского оборудования за определенную мзду от потенциальных победителей тендеров.

Как проинформировали в СУ СК по Рязанской области в аккаунте в соцсетях, в пятницу, 14 июля, Советский районный суд Рязани удовлетворил ходатайство следствия об содержании Грекова под стражей. Ближайшие два месяца чиновник проведет в СИЗО.

«По данным следствия, в 2018-2021 годах обвиняемый получал от руководителей коммерческих организаций взятки за содействие в заключении с указанными фирмами государственных контрактов на поставки медицинского оборудования для нужд лечебных учреждений Рязанской области», - рассказали в ведомстве.

Игорь Греков находился на посту первого зампреда правительства Рязанской области с 2017 по 2021 годы. С предъявленными ему обвинениями бывший чиновник не согласен и все инкриминируемое ему отвергает.