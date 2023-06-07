Суд отправил застрелившего в МФЦ в Москве двух человек мужчину вместо тюрьмы к психлечебницу

Расстрелявший в 2021 году в Многофункциональном центре на юго-востоке Москвы двух ни в чем неповинных людей мужчина будет лечиться от психологического расстройства. Такое решение вынес Московский городской суд во вторник, 6 июня.

Как сообщает РИА Новости, суд учел доводы защиты, что убийца страдает раздвоением личности и еще рядом психических отклонений. В ноябре прошлого года психиатрическая экспертиза показала, что мужчина нездоров.

«Постановлением Мосгорсуда Глазову назначены принудительные меры медицинского характера», - рассказал собеседник агентства.

Напомним, трагедия разыгралась в декабре 2021. Глазов ворвался в МФЦ «Рязанский" и устроил стрельбу из-за нежелания надевать медицинскую маску, застрелив охранника и администратора. Ранения также получили еще четыре посетителей многофункционального центра, среди них 10-летняя девочка.