Суд Петербурга отправил в СИЗО девочку, повесившую в школе портреты Капустина* и Левкина*

Суд Кировского района Санкт-Петербурга принял решение заключить под стражу несовершеннолетнюю ученицу одной из школ города, которая разместила изображения Дениса Капустина и Алексея Левкина, включённых в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, на стенде в образовательном учреждении. Об этом информирует объединенная пресс-служба судов города.

В одном из учебных заведений Кировского района города на информационном стенде были размещены фотографии Капустина* и Левкина*. После этого была задержана ученица 16 лет, которая призналась, что самостоятельно решила разместить эти изображения.ты. В отношение школьницы следствием было возбуждено уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного статьей 205.2 Уголовного кодекса РФ.

«Кировский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетней, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 205.2 (Публичное оправдание или пропаганда терроризма) УК РФ. Суд избрал стражу по 26.02.2025», — сообщает пресс-служба.

В пресс-службе судов города сообщили, что несовершеннолетняя подозреваемая не согласилась с решением об аресте и просила отправить ее под домашний арест.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов в ПФ

** — запрещенная в России террористическая организация