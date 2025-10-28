Суд по скандальному делу Аллаярова назначил допрос ключевого свидетеля

Редактор уральского информагентства URA.RU Денис Аллаяров на судебном заседании официально не признал вину по предъявленному ему обвинению в даче взятки родному дяде — бывшему главе угрозыска Андрею Карпову.

Заседание прошло при ограниченном доступе для прессы, журналистов разместили в отдельном помещении с видеотрансляцией. Суд отклонил ходатайство защиты о переносе следующего заседания на 14 ноября и назначил его на 1 ноября, когда, как ожидается, будет допрошен ключевой фигурант — сам Андрей Карпов.

«Повторяю, что я вину не признаю. [Своему дяде, бывшему главе угрозыска ОП №10 Андрею] Карпову никаких денег за совершение незаконных действий я не передавал. И более подробные пояснения я буду готов дать позже», — ответил Аллаяров во время заседания суда.

Аллаяров был задержан 5 июня по подозрению в даче взятки. Редакция URA.RU считает, что обвинение строится исключительно на показаниях Карпова, который сам является обвиняемым по двум статьям и пошел на сделку со следствием, находясь под домашним арестом. Кроме того, по заявлению уральских журналистов, следствие требовало от Аллаярова и его руководителя дачи показаний против акционеров агентства Алексея Боброва и Артема Бикова. Активы последних уже национализированы, а Бобров и его бизнес-партнер Татьяна Черных содержатся в СИЗО по обвинению в мошенничестве.

Ранее сообщалось, что суд оставил в СИЗО журналиста Аллаярова еще на полгода.