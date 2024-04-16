Суд поддержал постановление Управления о нарушении ООО «М Конкорд» Закона о рекламе﻿

ООО «М Конкорд» надлежит выплатить штраф в размере 50 тыс. рублей

Поводом к возбуждению дела об административном правонарушении послужило обращение гражданина, содержащее информацию о получении им СМС-сообщения рекламного характера без предварительного согласия на получение рекламы.

По итогам рассмотрения дела об административном правонарушении Управление вынесло постановление о привлечении ООО «М Конкорд» к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.

Общество не согласилось с постановлением и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «М Конкорд» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность постановления Московского областного УФАС России (дело № А40-299311/2023).