Суд поддержал решение и предписание Управления о нарушении ООО «Климат-Т» и ООО «Каус Медиа» Закона о защите конкуренции﻿

Арбитражный суд города Москвы признал законными решение и предписание Московского областного УФАС России о нарушении ООО «Климат-Т» и ООО «Каус Медиа» Закона о защите конкуренции

Ранее операторами электронных торговых площадок АО «АГЗРТ», АО «Сбербанк-АСТ», ООО «РТС-тендер» и АО «ЕЭТП» были предоставлены сведения о наличии признаков нарушения в действиях ООО «Климат-Т» и ООО «Каус Медиа» Закона о защите конкуренции в ходе проведения электронных аукционов, проведенных для нужд различных заказчиков.

По результатам рассмотрения сведений Управлением было возбуждено дело и вынесено решение о нарушении ООО «Климат-Т» и ООО «Каус Медиа» антимонопольного законодательства в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цены на электронных аукционах.

ООО «Климат-Т» не согласилось с решением и предписанием Управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал в удовлетворении требований ООО «Климат-Т» и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России (дело № А40-287846/2023).

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Согласно пункту 2 части 1 статьи 11 от 26.07.2006 № 135-ФЗ Федерального закона «О защите конкуренции» признаются картелем и запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, то есть между хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке, или между хозяйствующими субъектами, осуществляющими приобретение товаров на одном товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах.