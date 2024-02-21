Суд поддержал решение и предписание Управления о нарушении ООО «Сваймастер» и ООО «Спектр Комфорта» Закона о защите конк

Суд поддержал решение и предписание Управления о нарушении ООО «Сваймастер» и ООО «Спектр Комфорта» Закона о защите конкуренции

Арбитражный суд Московского округа признал законными решение и предписание Московского областного УФАС России о нарушении ООО «Сваймастер» и ООО «Спектр Комфорта» Закона о защите конкуренции

Ранее оператором электронной торговой площадки АО «ЕЭТП» были предоставлены сведения о наличии признаков нарушения ООО «Сваймастер» и ООО «Спектр Комфорта» Закона о защите конкуренции в ходе проведения открытого конкурса в электронной форме для нужд Министерства конкурентной политики Калужской области.

По результатам рассмотрения сведений Управлением было возбуждено дело и вынесено решение о нарушении ООО «Сваймастер» и ООО «Спектр Комфорта» антимонопольного законодательства в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на конкурентной процедуре.

ООО «Сваймастер» не согласилось с решением и предписанием Управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд Московского округа отказал в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России (дело № А40-95997/2023).

Справочно:

Согласно пункту 2 части 1 статьи 11 от 26.07.2006 № 135-ФЗ Федерального закона «О защите конкуренции» признаются картелем и запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, то есть между хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке, или между хозяйствующими субъектами, осуществляющими приобретение товаров на одном товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах.





