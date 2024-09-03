Суд поддерживает решение и предписание Управления о нарушении ООО «Восвет» Закона о защите конкуренции

В ходе рассмотрения обращения установлены признаки нарушения пункта 2 статьи 14.6 Закона о защите конкуренции, выразившегося в имитации элементов, индивидуализирующих хозяйствующего субъекта-конкурента.

Ранее в Управление поступило обращение ООО «Ветпомощь» о признаках нарушения Закона о защите конкуренции в действиях ООО «Восвет».

По итогам рассмотрения дела Московским областным УФАС России вынесено решение о нарушении ООО «Восвет» Закона о защите конкуренции и выдано обязательное для исполнения предписание.

Общество не согласилось с решением и предписанием и обратилось в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Восвет» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России (дело № А40-308799/23).