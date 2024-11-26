Суд поддержал решение и предписание Управления о признании АО «ЭНПО «Неорганика» нарушившим Закон о закупках

Ранее в Управление поступила жалоба индивидуального предпринимателя на действия АО «ЭНПО «Неорганика» (Заказчик) при проведении ООО «АСТ ГОЗ» (Оператор электронной площадки) закрытого запроса цен в электронной форме на поставку автошин.

Заказчик не согласился с решением и предписанием Управления и обратился в суд.

Арбитражный суд Московского округа отказал АО «ЭНПО «Неорганика» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России (дело № А40-290088/2023).