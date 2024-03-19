Суд поддержал решение и предписание Управления о признании АО «ЭНПО «Неорганика» нарушившим Закон о закупках﻿

Арбитражный суд города Москвы признал законными решение и предписание Московского областного УФАС России о нарушении АО «ЭНПО «Неорганика» Закона о закупках

Ранее в Управление поступила жалоба индивидуального предпринимателя на действия АО «ЭНПО «Неорганика» (Заказчик) при проведении ООО «АСТ ГОЗ» (Оператор электронной площадки) закрытого запроса цен в электронной форме на поставку автошин.

По результатам рассмотрения Управление признало жалобу индивидуального предпринимателя обоснованной и выдало Заказчику и Оператору электронной площадки обязательное для исполнения предписание.

Заказчик не согласился с решением и предписанием Управления и обратился в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал АО «ЭНПО «Неорганика» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России

(дело № А40-290088/2023).

Справочно:

Федеральный закон Российской Федерации от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».