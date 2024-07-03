Суд поддержал решение и предписание Управления о признании АО «Люберецкий городской жилищный трест»

Ранее в Управление поступила жалоба АО фирма «Лифтремонт» на действия (бездействие) АО «Люберецкий городской жилищный трест» (Заказчик) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения ООО «РТС-тендер» (Оператор электронной площадки) конкурса в электронной форме на оказание услуг по комплексному и аварийно-техническому обслуживанию лифтов и организацию работы лифтовой диспетчерской сигнализации и связи в многоквартирных домах, находящихся в управлении Заказчика

По результатам рассмотрения Управление признало жалобу АО фирма «Лифтремонт» обоснованной и выдало Заказчику и Оператору электронной площадки обязательное для исполнения предписание.

Заказчик не согласился с решением и предписанием Управления и обратился в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал АО «Люберецкий городской жилищный трест» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России (дело № А40-45862/2024).