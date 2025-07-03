Эксперт объяснил, нужны ли посредники России и Азербайджану

Россия и Азербайджан способны урегулировать текущие разногласия без привлечения международных посредников. Такую точку зрения высказал в беседе с Инфо24 политолог Сергей Марков, отметив изменение тональности в СМИ обеих стран после резкой эскалации 1 июля.

Марков, обратил внимание на значительное снижение количества критических публикаций в азербайджанских и российских СМИ. Хотя риторика остается негативной, ее интенсивность уменьшилась в десять раз, а резкие выпады практически исчезли. По мнению Маркова, это свидетельствует о готовности сторон к диалогу.

Ключевыми точками соприкосновения могут стать два резонансных дела: крушение самолета AZAL в Актау и задержание представителей азербайджанской общины в Екатеринбурге по подозрению в тяжких преступлениях. Более тесное взаимодействие по этим вопросам может поспособствовать нормализации отношений.

Марков подчеркивает, что многолетние дружеские отношения между президентами Путиным и Алиевым создают прочную основу для урегулирования текущих разногласий.

Ранее сообщалось, что азербайджанские журналисты Sputnik были освобождены, но россияне остаются под стражей.