Прорыв в детской онкологии: в России впервые применили промышленную CAR-T-терапию

В Морозовской детской больнице впервые в России успешно применили промышленную CAR-T-клеточную терапию для лечения острого лимфобластного лейкоза у 12-летнего пациента. Как пишет gazetametro.ru, этот инновационный метод, ранее доступный только за рубежом, стал реальностью для российских детей благодаря гранту правительства Москвы.

CAR-T-терапия представляет собой революционный подход в лечении онкологических заболеваний. Суть метода заключается в заборе Т-лимфоцитов пациента, их генетической модификации в лабораторных условиях для «обучения» распознавать раковые клетки, и последующем введении обратно в организм. В случае маленького Арсена препарат производился в Швейцарии по индивидуальному заказу, что потребовало четкой координации между российскими и зарубежными специалистами.

История тяжелобольного мальчика началась несколько лет назад с ошибочного диагноза ревматоидного артрита. Только в Морозовской больнице мальчику правильно диагностировали острый лимфобластный лейкоз. Стандартные методы лечения, включая трансплантацию костного мозга, не дали желаемого результата. CAR-T-терапия стала последней надеждой — и она сработала. Через месяц после процедуры обследование показало полное отсутствие опухолевых клеток в костном мозге.

«История второго пациента такая же, как у Арсена: тот же диагноз и стандартная терапия положительных результатов не дала. Очень надеемся, что и в данном случае применение промышленной CAR-T-терапии позволит добиться желаемого результата – ремиссии основного заболевания», – рассказала Metro Элла Кумирова, замглаврача по онкологии ГБУ Морозовской детской клинической больницы ДЗМ, доктор медицинских наук.

Особенность московской системы здравоохранения позволяет продолжать лечение пациентов до 21 года, даже если они достигли совершеннолетия. Это важное преимущество для тех, кто начал терапию в детском возрасте.

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