Суд поддержал решение и предписание Управления о признании АО «Мособлгаз» нарушившим Закон о закупках﻿

Ранее в Управление поступила жалоба ООО «АБПО-ПРОЕКТ» на действия АО «Мособлгаз» (Заказчик) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения ООО «РТС-Тендер» (Оператор электронной площадки) конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на выполнение проектно-изыскательских работ для выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения городского округа Электрогорск Московской области.