Суд поддержал решение и предписание Управления о признании АО «НИТИ им. П.И. Снегирева» нарушившим Закон о закупках
Ранее в Управление поступила жалоба ООО «РБК» на действия (бездействие) АО «НИТИ им. П.И. Снегирева (Заказчик) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения ООО «АСТ ГОЗ» запроса котировок на поставку масел и смазок для оборудования.
По результатам рассмотрения Управление признало жалобу ООО «РБК» обоснованной и выдало Заказчику обязательное для исполнения предписание.
Заказчик не согласился с решением и предписанием Управления и обратился в суд.
Арбитражный суд города Москвы отказал АО «НИТИ им. П.И. Снегирева» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России (дело № А40-103763/24).
Федеральный закон Российской Федерации от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».