Суд поддержал решение и предписание Управления о признании АО «СМПП» нарушившим Закон о закупках﻿

Арбитражный суд города Москвы признал законными решение и предписание Московского областного УФАС России о нарушении АО «СМПП» Закона о закупках

Ранее в Управление поступила жалоба ООО «Эковерс» на действия АО «СМПП» (Заказчик) при определении поставщика путем проведения ООО «АСТ ГОЗ» (Оператор электронной площадки) закрытого запроса котировок в электронной форме на поставку индустриальных масел и смазок.

По результатам рассмотрения Управление признало жалобу ООО «Эковерс» обоснованной и выдало Заказчику обязательное для исполнения предписание.

Заказчик не согласился с решением и предписанием Управления и обратился в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал АО «СМПП» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России (дело № А40-263553/2023).

Справочно:

Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».