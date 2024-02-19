Суд поддержал решение и предписание Управления о признании ФГАУ «КВЦ «Патриот» нарушившим Закон о закупках

Арбитражный суд города Москвы признал законными решение и предписание Московского областного УФАС России о нарушении ФГАУ «КВЦ «Патриот» Закона о закупках

Ранее в Управление поступила жалоба ООО «Триумф» на действия (бездействие) ФГАУ «КВЦ «Патриот» (Заказчик) при проведении ООО «РТС-тендер» (Оператор электронной площадки) конкурса в электронной форме на оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию объектов для нужд Заказчика.

По результатам рассмотрения Управление признало жалобу Общества обоснованной и выдало Заказчику и Оператору электронной площадки обязательное для исполнения предписание.

Заказчик не согласился с решением и предписанием Управления и обратился в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ФГАУ «КВЦ «Патриот» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России (дело № А40-253529/2023).

Справочно:

Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».





