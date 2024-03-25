Суд поддержал решение и предписание Управления о признании ООО «Газпром теплоэнерго Московская область» нарушившим Закон о закупках﻿

Арбитражный суд Московского округа признал законными решение и предписание Московского областного УФАС России о нарушении ООО «Газпром теплоэнерго Московская область» Закона о закупках

Ранее в Управление поступила жалоба участника на действия ООО «Газпром теплоэнерго Московская область» (Заказчик), ООО «ГЭХ Закупки» (Организатор закупки) при проведении ООО «ЭТП ГПБ» (Оператор электронной площадки) открытого конкурентного отбора в электронной форме на оказание комплекса юридических и иных действий, направленных на взыскание задолженности должников для нужд Воскресенского филиала Заказчика.

По результатам рассмотрения Управление признало жалобу участника обоснованной и выдало Заказчику, Организатору торгов и Оператору электронной площадки обязательное для исполнения предписание.

Заказчик не согласился с решением и предписанием Управления и обратился в суд.

Арбитражный суд Московского округа отказал ООО «Газпром теплоэнерго Московская область» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России (дело № А40-54307/2023).

Справочно:

Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».