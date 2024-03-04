Суд поддержал решение и предписание Управления о признании ООО «ГЭХ Закупки» нарушившим Закон о закупках﻿

Арбитражный суд Московского округа признал законными решение и предписание Московского областного УФАС России о нарушении ООО «ГЭХ Закупки» Закона о закупках

Ранее в Управление поступила жалоба ООО «Региональный Стандарт» на действия ООО «Газпром теплоэнерго Московская область» (Заказчик), ООО «ГЭХ Закупки» (Организатор закупки) при определении исполнителя путем проведения ООО «ЭТП ГПБ» (Оператор электронной площадки) открытого маркетингового исследования в электронной форме на оказание услуг по обслуживанию и поверке средств измерений Воскресенского филиала для нужд Заказчика.

По результатам рассмотрения Управление признало жалобу ООО «Региональный Стандарт» обоснованной и выдало Заказчику, Организатору закупки и Оператору электронной площадки обязательное

для исполнения предписание.

Организатор закупки не согласился с решением и предписанием Управления и обратился в суд.

Арбитражный суд Московского округа отказал ООО «ГЭХ Закупки» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России

(дело № А40-39427/2023).

Справочно:

Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».