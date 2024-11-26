Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Альфа» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ФГБУН Федеральный исследовательский центр проблем химической физики и медицинской химии Российской академии наук о внесении сведений в отношении ООО «Альфа» в РНП по факту уклонения Общества от заключения контракта на поставку горюче-смазочных материалов для автотранспорта.