Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Чистюля Кэт» в реестр недобросовестных поставщиков

Арбитражный суд Московского округа признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО «Чистюля Кэт» в РНП*

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ГБУ здравоохранения Московской области «Сергиево-Посадская районная больница» о внесении сведений в отношении ООО «Чистюля Кэт» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на оказание услуг по стирке и обработке белья с предоставлением в пользование мягкого инвентаря.

По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества не соответствующими закону, сведения в отношении Общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд Московского округа отказал ООО «Чистюля Кэт» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-87546/23).

Справочно:

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

*РНП – реестр недобросовестных поставщиков.