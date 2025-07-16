Кофеин защищает от стресса и депрессии: новое исследование

Китайские исследователи из Медицинского университета Чунцина обнаружили новое полезное свойство кофеина. Согласно результатам их исследования, опубликованного в European Journal of Pharmacology, кофеин способен предотвращать развитие депрессии, вызванной хроническим стрессом, воздействуя на связь между кишечником и мозгом, пишет « Газета.ru ».

В ходе эксперимента ученые использовали лабораторных мышей. Они смоделировали состояние хронического стресса, который вызывает поведенческие изменения, схожие с депрессивными симптомами у людей. Одной группе животных предварительно давали кофеин, после чего сравнивали их состояние с контрольной группой.

Результаты показали, что мыши, получавшие кофеин, демонстрировали поведение, аналогичное здоровой контрольной группе. У них сохранялась активность и интерес к сладкой воде, не было потери массы тела и признаков депрессивного поведения. Кроме того, у этих животных не наблюдалось нарушения кишечного барьера, уровень воспалительных молекул в крови и гиппокампе оставался в норме, а состав микрофлоры кишечника был близок к здоровому.

Ученые отмечают, что пока речь идет о профилактическом эффекте — остается неясным, может ли кофеин помогать при уже существующей депрессии. Тем не менее полученные данные подчеркивают важность дальнейших исследований взаимосвязи между питанием, состоянием микрофлоры кишечника и психическим здоровьем.

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